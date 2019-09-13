ИА «Ореанда-Новости» Россия обратилась к Соединённым Штатам через Интерпол с просьбой предоставить информацию о местонахождении бывшего члена администрации Владимира Путина, который, как считается, был информатором ЦРУ.

Предполагаемый шпион ЦРУ, названный на этой неделе российскими СМИ Олегом Смоленковым, был доставлен в безопасное место агентами американских спецслужб во время семейного отдыха в Черногории в июне 2017 года, сообщает CNN ранее на этой неделе.

"Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьёй”, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Спустя два года американские СМИ подбрасывают историю о том, как он находится в США ... Интерполу были предъявлены вопросы, касающиеся исчезновения иностранного гражданина и его присутствия на территории США.”

Сообщается, что Смоленков работал в российском посольстве при Юрии Ушакове в Вашингтоне. Затем он последовал за послом обратно в Москву в 2008 году, когда Ушаков был назначен советником Путина по внешней политике. Ушаков отказался от комментариев, когда его спросили в четверг, знает ли он Смоленкова.

CNN сообщил, что предполагаемый шпион ЦРУ десятилетиями снабжал информацией Соединённые Штаты и имел прямой контакт с Путиным. Он также сказал, что он подтвердил разведке США, что президент России наблюдал за предполагаемым вмешательством Кремля в американские президентские выборы 2016 года, которые привели Трампа к власти.

Захарова сказала, что сообщения американских СМИ были связаны с американской внутренней политикой перед президентскими выборами в следующем году. “Это классическая пропаганда”, - сказала она.

Кремль подтвердил на этой неделе, что Смоленков работал в администрации президента, но сказал, что он был уволен несколько лет назад и не имел доступа к Путину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал репортаж CNN "Криминальным чтивом".

Франц Клинцевич, член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента, сказал, что история CNN была "подделкой“, направленной на дискредитацию Трампа, изображая его некомпетентным и ”способным разрушить почти всю разведывательную сеть США своими неловкими действиями".

В пятницу RTVi, базирующееся в Нью-Йорке русскоязычное СМИ, опубликовало фотографию человека, которого оно назвало Смоленковым.

В нём также было опубликовано интервью с человеком по имени Евгений Агафонов, который сказал, что он был бывшим мужем жены Смоленкова, Антонины, и отцом её старшего ребёнка, Ивана. Агафонов обвинил Смоленковых в том, что они увезли мальчика в США без его разрешения. Он сказал, что не разговаривал со своим сыном с июня 2017 года.