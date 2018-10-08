ИА «Ореанда-Новости». Власти Российской Федерации бесплатно поставили Сирийской Арабской Республике три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый.



Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Отмечается, что поставка была завершена первого числа текущего месяца.



Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Отмечается, что поставка была завершена первого числа текущего месяца.

Источник сообщил, что ранее техника находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил Российской Федерации, который был переоснащён на систему С-400 “Триумф”. Он подчеркнул, что техника прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, и в настоящее время она “полностью исправна и способна выполнять боевые задачи”. Он отметил, что помимо пусковых установок в Сирийскую Арабскую Республики был доставлен и “возимый боекомплект в составе более ста зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона”.





В 2010 году было заключено соглашение о поставках сирийской стороне зенитных ракетных комплексов С-300. Позже оно было заморожено. В прошлом месяце, после того, как произошёл инцидента со сбитым российским самолётом-разведчиком Ил-20, главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу было сделано заявление о том, что Москва намерена передать сирийской армии С-300 для “усиления боевых возможностей”. Второго числа текущего месяца Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что С-300 переброшена в Сирийскую Арабскую Республику.





Зенитная ракетная системы С-300 способна уничтожать современные и перспективные авиационные лайнеры, включае те, которые выполнены с применением технологии обеспечения малозаметности “стелс”, баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также лайнеры радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.





Напомним, авиалайнер Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате происшествия скончались пятнадцать военнослужащих, находившихся на борту. Российские власти возложили ответственность на Тель-Авив. Москва считает, что израильские военные подставили самолёт под удар сирийского оружия.





