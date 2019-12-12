ИА «Ореанда-Новости». Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в РФ персонами нон грата и обязала их покинуть страну.

Россия ответила на немецкие санкции в отношении двух сотрудников российского посольства в Берлине. Ранее, Германия объявила двух граждан России персонами нон грата. Причиной таких действий стала предположительная связь между убийством гражданина Грузии и Кремлём.

Российский МИД выразил протест одному из послов Германии по поводу действий немецких властей. В ведомстве действия назвали необоснованными и потребовали справедливости.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии произошло в августе. Тогда прокуратура задержала подозреваемого, которым оказался россиянин. В СМИ появилась информация о том, что убийство было заказным и могло спонсироваться каким-либо иностранным государством. Представитель Германии отметил, что информация принята к сведению.

4 декабря Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. Россия ответила, что вынуждена пойти на ответные меры и ответить по принципам взаимности.