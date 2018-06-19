ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. Во вторник, 19 июня, лидеры двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на заседании Высшего государственного совета. На этой встрече глава России заявил, что страна намерена увеличить интеграцию с Беларусью, что Россия заинтересована в развитии Союзного государства.

Лидер Российской федерации подчеркнул, что Россия заинтересована не только в наращивании экономической интеграции, но и политической.

Примечание редакции: интеграция – объединение стран, имеющих близкий уровень экономического, культурного или другого развития, в соответствующие союзы. В данном контексте имеется развитие экономического и политического сотрудничества в рамках Союзного государства.

По итогам прошедшего заседания, Россия и Беларусь определятся с ключевыми моментами внешней политики союзного государства в рамках ближайших двух лет. При том со слов главы Российской Федерации, приоритетным направлением станет выработка общих подходов по решению проблем, связанной с международной ситуацией.

В нижней палате парламента Беларуси предложили России заключить международный договор, который сделал бы в рамках Союзного государства равные права между российскими и белорусскими гражданами и субъектами хозяйствования. С этой идеей выступил белорусский спикер Владимир Андрейченко.

По его мнению, от этого полностью зависит развития союзного государства. Сейчас, со слов Андрейченко, все положения разбросан по всевозможным законодательным актам и документам об обязательствах стран, а в этом трудно разобраться даже подкованному специалисту. Он предложил систематизировать все эти нормы и принципы в какой-то единый блок и оформить в отдельный международный документ.

Что касается самих переговоров, то они проходили 19 июня в Минске. До начала Высшего Госсовета лидеры некоторое время поговорили тет-а-тет.



