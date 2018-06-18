ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество киберпреступлении в Российской Федерации в 1 квартале 2018 года выросло более чем на треть в сравнении со всем предыдущим годом. Эксперты насчитали более чем 312 подобных случаев и это лишь те, о которых стало известно. Так же замечена тенденция по увеличению атак с целью нахождения той или иной информации о пользователе, а не ради моментального обогащения. В этом году их доля составила 36% от количества всех атак, что на 13% больше в сравнении с предыдущем годом.

Подобные данные можно продать на чёрном рынке за приличную сумму. Их в последствии злоумышленники смогут использовать против жертвы, как и в виде шантажа, так и ради взлома его акаунтов или банковских счетов. В особенной опасности человек может оказаться если вовремя не успеет почистить историю своего браузера. Шантажисты могут пригрозить опубликовать её, если им не будет выплачена крупная сумма.

Особенно в зоне риска находятся владельцы бизнеса, ведь с помощью их данных можно попробовать взломать клиентурную базу. А это в свою очередь откроет доступ ко многим физическим и юридическим лицам.

Подобную информацию можно выгодно продать компании конкуренту, которая сможет их использовать для борьбы с конкурентом. Или напротив он может просто опубликовать их с целью дискредитировать другую компанию тем самым подорвав доверие к ней её клиентов. С помощью персональных данных так же можно узнать ценную информацию, которая поможет переманить людей.

Как правило злоумышленники при взломе пытаются найти персональные данные. На подобные взломы приходится около 33% случаев. Учётные записи и пароли интересуют преступников в 28% случаев. С 53% вероятностью хакерами движет мотив приобретение личной финансовой выгоды.

Наиболее распространёнными методами атак являются вредоносные ПО. На них приходится более 63% все атак. Половина из них носит сугубо шпионский характер. 23$ из них имеют цель превратить компьютер переносчик в майнер, тем самым используя его мощности для обогащения хакера.