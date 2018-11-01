ИА «Ореанда-Новости» С 26 ноября вступает в силу соглашение между правительствами России и Ямайки, согласно которому граждане Российской Федерации смогут свободно пересекать границу с Ямайкой и находится на территории страны, имея при себе только действующий загранпаспорт, который должен быть действителен не менее полугода после въезда в дружественную страну.

Срок пребывания без визы в дружественном государстве - не более 90 дней.

Проект соглашения между Россией и Ямайкой был представлен Министерством иностранных дел и одобрен правительством РФ. Подписание документа произошло 6 июля 2018 года, и уже к концу последнего месяца осени мы сможем открыть для себя новую самобытную страну.

Исключением для нового соглашения станут только граждане, въезжающие на территорию Ямайки в служебных, либо в дипломатических целях.

Гостям страны нельзя будет работать в период безвизового пребывания или осуществлять любую другую деятельность по оказанию услуг. Что касается бизнесменов, культработников, турагентов и турфирм, на них данное утверждение не распространяется.

Если же у гражданина одной из договорившихся сторон возникнет желание работать на территории дружественного государства, то ему нужно будет оформить соответствующую визу в дипломатическом правительстве или обратиться в консульство вне зависимости от того, на какой срок он планирует переезд. Однако, несмотря на принятое соглашение, соответствующие органы каждой из стран могут запретить въезд на свою территории или ограничить пребывание на ней без объяснения причины.

Подписанный документ не снимает с граждан ответственности перед законом страны, в которую он въезжает. Турист обязан следовать установленному законодательству принимающего государства, в том числе - требования пограничного, миграционного и таможенного режимов, правила передвижения по территории и продления срока пребывания.

Как сказано в тексте самого документа, причинами введения безвизового режима стали желание развитие дружеских отношений между двумя государствами и стремление упрощения порядка взаимных поездок граждан обеих стран.