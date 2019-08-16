ИА "Ореанда-Новости" В текущем году между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой будет достигнута договорённость о поставках российской свинины на китайский рынок. Такое заявление сделал Антон Силуанов.

По информации, представленной первым вице-премьером Антоном Силуановым, Российская Федерация выступает в этом процессе как надёжный торговый партнёр, обладающим, в свою очередь, преимуществами в стоимости экспортной продукции. Глава министерства экономического развития России сделал это заявление во время проведения совещания, ключевой темой которого стало обсуждение реализации национальных проектов. Антон Силуанов в своём заявлении отметил, что переговоры ведутся под его личным контролем. Глава экономического ведомства считает, что экспорт российской свинины в Китай имеет все шансы на успех. Способствовать этому процессу сможет введённые недавно меры ограничительного характера по отношению к Китайской Народной Республике. В сложившейся ситуации Китай сможет увидеть в России ближайшего торгового поставщика, который обладает ценовыми преимуществами перед другими государствами.

Ранее Россельхознадзор выступил с заявлением о том, что вопрос поставки отечественной свинины жителям Поднебесной империи будет решён до октября текущего года. Кроме того, ещё летом этого года министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Хань Чанфу уже успели обсудить вопрос экспорта российской свинины в Китай. Основной темой для обсуждения стало признание Китаем политику российской стороны об утверждении регионов с опасными животными заболеваниями. В случае положительного решения со стороны китайских властей для Российской Федерации открываются широкие возможности сбыта свинины в Китай.