ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники посольства России в Великобритании заявили на своём официальном сайте, что российские власти удивлены призывом министерства иностранных дел Соединённого Королевства обеспечить доступ в «аннексированный Крым» международным наблюдателям по правам человека. Данный призыв прозвучал на сессии Совета по правам человека ООН.

Представители российской дипмиссии в связи с этим указали на то, что все субъекты Российской Федерации открыты для посещения членами каких бы то ни было международных делегаций и иностранных гостей и Республика Крым не является исключением. В призыве британских дипломатов их российские коллеги увидели не что иное, как «очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека».