ИА «Ореанда-Новости». В РФ число заболевших COVID-19 растёт в геометрической прогрессии каждый день, на сегодня насчитывается 11 917 случаев инфицирования. Ранее также был прогнозирован пик эпидемии в России в начале мая.

Несмотря на всё это, власти уже начинают ослаблять карантинные меры. 8 апреля на совещании с губернаторами Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику. Ранее с членами кабмина он обсудил постепенный выход из карантина.

Так, некоторым регионам разрешат возобновить работу крупных предприятий с этой недели, это же касается и сельского хозяйства. Решение по мелкому бизнесу будут принимать регионы самостоятельно.



