ИА «Ореанда-Новости». Посольству России удалось добиться разрешения, чтобы российских консулов допустили к Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в шпионаже. Эту информацию разместила пресс-служба посольства России на своей странице в Facebook.



Суд в Вашингтоне принял решение, что девушку необходимо арестовать ещё до начала судебного процесса. Обвинение настаивало на этом, аргументируя опасениями, что Бутиной помогут бежать. Судья принял во внимание доводы обвинения и арестовал девушку.

Аргументы защиты судья проигнорировал. Адвокат Марии Бутиной настаивал на том, что его подзащитная на протяжении нескольких месяцев знала об уголовном расследовании и не предпринимала попыток к бегству.

При этом адвокат заявил, что полностью уверен, что Бутина выиграет это дело, так как его подзащитная невиновна, она не является российским агентом, а лишь молодая студентка, которая пытается найти себя в США. Это сказал журналистам Роберт Дрисколл, защищающий её в суде.

Напомним, Марии Бутиной грозит 15 лет тюремного заключения, её обвиняют сразу по нескольким уголовным делам: в шпионаже (работе национальным агентом) и в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США. При подозрении в шпионаже, эти обвинения стандартны. В суде девушка заявила, что невиновна.

Обвинение в свою очередь считает уже практически доказанным, что Бутина работала российским агентом. А аргументы защиты и сами действия обвиняемой в США на протяжении трёх лет абсурдны и противоречат друг другу.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, отметила, что девушку намеренно задержали перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы тем самым максимально быстро минимизировать положительный эффект от проведённого саммита. По мнению Захаровой, складывается впечатление, что так ФБР выполняет политический заказ, ведь обвинение «притянули за уши», а фактических доказательств нет.