ИА «Ореанда-Новости» Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал результаты выборов в Верховную раду Украины, на которых, по предварительным данным, первое место занимает политическая партия «Слуга народа», возглавляемая президентом страны Владимиром Зеленским.

«1-е место партии Зеленского и 2-е «Оппозиционного блока» говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину», – написал российский сенатор на своей странице в Twitter. Пушков считает, что граждане Украины желают стать свидетелями проведения «качественно новой политики». В то же время парламентарий отметил, что пока неясно, сможет ли недавно избранный украинский президент соответствовать подобным запросам общества.

По результатам обработки чуть более чем 50 % избирательных протоколов «Слугу народа» поддержали 42,45 % проголосовавших. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, у неё 12,88 % голосов. Движение «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко заручилось поддержкой 8,64 % граждан.