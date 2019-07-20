ИА «Ореанда-Новости» Посольство России в Великобритании разместило в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В публикации также приведены слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнивает военные расходы России и НАТО и указывает на агрессивный характер политики военного блока по отношению к Москве. Подпись к карте, на которой помечено местоположение военных баз Североатлантического альянса, гласит: «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам». Крымский полуостров на карте окрашен в тот же цвет, что и Украина.

Сотрудники посольства Украины в Великобритании обратили внимание на данную публикацию и поблагодарили российских коллег за признание украинского суверенитета над спорным полуостровом.