ИА «Ореанда-Новости» Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что США должны отменить все санкции, введённые против страны, если Белый дом заинтересован в переговорах.

«Мир с Ираном – мать всего мира, а война с Ираном – мать всех войн», – сказал глава государства по этому поводу, добавив, что выход Вашингтона из ядерной сделки является стратегической ошибкой.

31 июля Правительство США ввело ограничения в отношении Зарифа. 1 августа поступила информация о том, что Европейская комиссия намерена продолжать сотрудничество с иранским министром несмотря на санкции.