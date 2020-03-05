ИА «Ореанда-Новости». РПЦ назвали упоминание в Конституции Бога настоящим «прорывом» для постсоветской России.

В своём Telegram канале московской патриархии епископ Зеленоградский Савва написал, что «прорывом» для страны, постсоветского пространства, является поправка к Конституции, предлагающая внести понятие Бога в закон. По его словам, «это уже останется навсегда». Кроме того, епископ подчеркнул, что аргументы, предоставляемые противниками данной инициативы, никак не повлияют на решение внести эти изменения.

Во вторник, 3 марта, было предложено внести поправку в Конституцию, в которой прописано, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Однако поддержки среди большого числа населения страны она не вызвала. Подчеркивается, что в многонациональной стране невозможно выделение какой-либо религии. Кроме того, во много это противоречит самому Основному закону РФ, который определяет страну как светское государства.

Остаётся надеяться, что Конституционный суд учтёт все аспекты предлагаемой поправки и примет взвешенное решение.