ИА «Ореанда-Новости». Американцы утверждают, что мемы, смешные картинки, представляют угрозу для их демократии. При этом любая информация с остротами такого рода автоматически приписывается россиянам.

По словам представителей комитета по разведке сената Соединенных Штатов Америки, русские пользователи, размещая такой контент в сети, стараются манипулировать сознание американцев.

Как утверждает Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, называть русские мемы новой угрозой американской демократии совершенно бессмысленно и несолидно. По его словам, данные обвинения превращаются, в своего рода, паранойю, которая все больше охватывает американские власти. Свое мнение по поводу новых обвинений российских пользователей сети Интернет министр иностранных дел высказал после встречи с коллегами из ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Также Сергей Лавров отметил, что создание сети Интернет, а также разработка первых социальных сетей принадлежит Соединенным Штатам Америки. Министр подчеркнул, что их общемировую доступность и распространение обеспечили также американцы. И тот факт, что пользователи из России на законных основаниях размещают свое творчество в виде мемов на просторах Интернета вполне закономерный исход.

Ранее представители российских специальных служб говорили, что социальные сети являются открытой площадкой для сбора незасекреченной информации, а также для возможной политической деятельности. И их открытость может сыграть против самих создателей, так как ресурс активно используется обеими сторонами.

Данный инцидент уже назвали повторением старой практики. Напомним, что в ранние годы представители Советской власти называли американский джаз музыкой толстосумов, которая негативно влияет на общественное мнение советского народа. В 21 веке американские власти также используют такой способ обвинения другой страны в попытках манипулирования сознанием граждан.

Тем не менее, согласно статистическим данным, по просторам российской части социальной сети Facebook гуляет больше мемов с участием российских политиков, нежели чем с изображениями и высказываниями властей Соединенных Штатов Америки.

Эксперты считают обвинение российских мемов в попытках влияния на умы американцев беспочвенным из-за отсутствия конкретных доказательств по данному делу. Хотя американское правительство уже рассматривает меры по регулированию размещения информации в Интернете.



