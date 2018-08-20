ИА «Ореанда-Новости». Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что Москва не намерена первой размещать оружие в космосе, несмотря на меньшинство тех, кто поддерживает этот подход, и выразил надежду на то, что такая позиция станет сигналом для Вашингтона и не будет проигнорирована.

Рябков отметил, что на протяжении последних двадцати лет Соединённые Штаты красноречиво давали понять, что стремятся доминировать в космосе во всех отношениях, в том числе и в военном.

Россия в свою очередь не стремится выводить оружие. Большее внимание уделено разведывательным системам, системам наблюдения и контроля, а также системам, обеспечивающим лучшее качество связи.

Замглавы МИД тревожит тенденция в американских доктринальных и практических документах, которые в своём направлении указывают на то, что США планирует вывести в космос оружие ударного типа и другие средства поражения.

Ранее в Пентагоне заявляли о необходимости противостоять Китаю и России в космосе, но не путём размещения оружия, а путём усиления защиты американских спутников. В конце октября 2017 года Соединённые Штаты отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе. А в июне 2018 года Дональд Трамп отдал распоряжение создать Космические силы и официально включить их в военные силы США. Он не раз подчёркивал важность создания таких сил, а также говорил о том, что космос – точно такая же зона боевых действий, как и суша, вода, воздух.

Ранее поступали сообщения о том, что на встрече президентов в Хельсинки Владимир Путин выдвигал Дональду Трампу конкретные предложения, связанные с разоружением и контролем над вооружением, в том числе и принципиальный отказ от размещения любого поражающего оружия в космосе. На нём же был представлен меморандум "Диалог по вопросам контроля над вооружениями", в тексте которого предлагается повторно подтвердить обязательства, прописанные в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и продлить их ещё на 5 лет.