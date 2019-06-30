ИА «Ореанда-Новости» Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, впоследствии – губернатор Одесской области, и Олег Ляшко, депутат Верховной рады, устроили перепалку в прямом эфире украинского телеканала «Наш».

Поводом для ссоры стало высказывание Ляшко о проблемах семей с больными детьми. «Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», – сказал на это Саакашвили. В ответ парламентарий задал вопрос из другой области: «А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на 6 лет. Для того чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии?» Саакашвили мгновенно переменил тему дискуссии, заявив, что он построил дорогу в Одессе, «в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». После этого оппоненты продолжали разговор на повышенных тонах ещё в течение минуты, несмотря на призывы ведущего программы успокоиться.