ИА «Ореанда-Новости» Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в ходе интервью телеканалу CBS, что политикам следует предпринять решительные меры в целях сдерживания Ирана, – иначе дальнейшее усугубление конфликта приведёт к беспрецедентному скачку цен на нефть.

Представитель Эр-Рияда напомнил, что на Ближнем Востоке сосредоточено около 30 % мировых запасов топлива, около одной пятой торговых потоков и около 4 % мирового ВВП. «Представьте, если это всё остановится, – сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. – Это будет означать полный крах мировой экономики, не только Саудовской Аравии и ближневосточных стран. […] Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы будем наблюдать дальнейшее обострение, которое будет угрожать мировым интересам. Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели».

В то же время. Саудовский принц призвал президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани приступить к переговорам и добиться нового соглашения. «Это то, о чём просит президент Трамп, это то, о чём мы все просим, но иранцы не хотят за стол переговоров», – сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.