ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая обвинялась в подготовке террористических актов в столице страны и 16 апреля была освобождена из следственного изолятора, пришла в национальный парламент.

Она заявила, что поддерживает предвыборную программу победившего на президентских выборах Владимира Зеленского и не намерена находиться в оппозиции к его администрации. «Многие пункты – это те, о которых я заявляла три года тому назад», – подчеркнула депутат, отметив, однако, что по некоторым спорным аспектам она готова возражать.

В марте 2016 года Савченко была приговорена российским судом к 22 годам заключения за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе, но уже через несколько месяцев президент России Владимир Путин помиловал её. Она вернулась на Украину, где ей было предъявлено обвинение в терроризме. Савченко была арестована и содержалась в СИЗО. Она вышла на свободу по решению суда незадолго до второго тура президентских выборов.