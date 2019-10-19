ИА «Ореанда-Новости» Бывшая депутатка Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила эфире одного из телеканалов, что экс-президент страны Пётр Порошенко врал в отношении ситуации в Донбассе. «Порошенко раньше врал, что мы их (положения Минских соглашений. – Ред.) выполняем, а на самом деле ничего не делали», – сказала политик.

В то же время она признала, что нынешний глава государства Владимир Зеленский «на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», и ищет пути разрешения конфликтной ситуации в регионе.

По мнению Савченко, выполнение минских положений является в достаточной мере сложной задачей, для выполнения которой необходимо предпринимать «определённые действия» на каждом из этапов. Бывшая народная избранница также посоветовала президенту Украины поддерживать общение с российской стороной «во всех возможных форматах».