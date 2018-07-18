Полностью изучив законопроект, который касается повышения пенсионного возраста в России, Счетная палата отметила, что существуют как минимум три серьезные недоработки.

Напомним, что Счетная палата России – орган государственного контроля в РФ, который функционирует на постоянной основе.

Эксперты подчеркнули, что в документе отсутствуют расчеты, которые позволяют определить «взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции». Этот вопрос вызывает сейчас и будет вызывать в будущем множество вопросов, а возможно и проблем с отчислениями из бюджета, если не будет тщательно проработан специалистами.

Кроме этого правительство не определило условия, при которых пенсионную систему в долгосрочном периоде можно считать финансово устойчивой и сбалансированной. Таким образом, ее можно было считать таковой и до проведения реформы.

Еще одна рекомендация к усовершенствованию касается более подробного расчета количества человек, которые будут получать пенсию каждый год. Это лишает возможности оценить изменение количества пенсионеров при условии увеличения общей продолжительности жизни.

Конечно, данные правки носят лишь рекомендательный характер и не затрагивают саму суть инициативы, однако они на прямую обеспечивают эффективный процесс ее реализации.

Специалисты Счетной палаты подчеркивают, что важно ликвидировать данные недочеты уже во втором чтении.

Следует отметить, что проект закона, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию, был внесен в Госдуму 16 июня. Согласно данной инициативе пенсионный возраст мужчин уже через десять лет будет составлять 65 лет, а женщин – 63 года (к 2034 году). Данная реформа вызвала массу отрицательных реакций у граждан и не нашла поддержки в обществе. Почти три миллиона человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста. Позже возникли предположения, что для женщин пенсионная реформа может быть немного смягчена.

19 июля пройдет первое чтение документа. Реформа уже получила одобрение комитета по бюджету, высшего ведомства по охране здоровья, а так же комитета по труду.