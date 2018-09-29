ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что Москва уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирийскую Арабскую Республику.



Такое заявление было сделано министром в ходе встречи с представителями средств массовой информации по результатам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Лавров добавил, что российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию сразу после того, как был сбит самолёт-разведчик Ил-20.



Такое заявление было сделано министром в ходе встречи с представителями средств массовой информации по результатам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Лавров добавил, что российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию сразу после того, как был сбит самолёт-разведчик Ил-20.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что военным ведомством РФ была представлена полная картина случившегося зарубежным партнёрам, а также исчерпывающие комментарии относительно этого происшествия.



Сергей Лавров отметил, что, по словам российского лидера Владимира Путина, меры, которые примет Москва, будут направлены на то, чтобы гарантировать стопроцентную безопасность российских военных в Сирийской Арабской Республике.





Ранее министром обороны РФ Сергеем Шойгу было сделано заявление о том, что российская сторона в течение двух недель передаст сирийской армии С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским авиационным лайнером Ил-20.



Также российскими военными будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты в САР.





Намерения российских властей снабдить Сирийскую Арабскую Республику зенитными ракетными комплексами С-300 вызвали недовольство со стороны Израиля и Соединённых Штатов Америки. Помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном было отмечено, что подобные действия российской стороны будут означать “значительную эскалацию” напряжённости в регионе.





С-300 способна уничтожать современные и перспективные авиалайнеры, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности “стелс”, баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолёты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.