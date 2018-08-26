ИА «Ореанда-Новости». В последние годы наблюдается отток населения из Литвы, из-за чего оно уменьшилось почти на треть. В Прибалтике уверены, что это даёт России шанс поставить под угрозу всю европейскую безопасность. Прибалтийские страны любят искать внешние угрозы, потому что это мотивирует население любить страну сильнее и, к тому же, может послужить оправданием для любой неприятности. Вместо уныния – праведная злоба и гнев. Они держат в тонусе органы чувств, отвечающие за патриотизм.

Статистика показала, что в рейтинге стран Евросоюза по оттоку населения из страны Литва занимает лидирующую позицию, не в первый раз, стоит заметить, и с большим отрывом – Румыния и Болгария остались далеко позади. Из года в год люди мигрируют в Швецию, Норвегию, Ирландию.

Так называемый «Северный отток» - явление ежегодное и совершенно не новое для Прибалтики. За яркие годы своей гордой независимости страна лишилась трети населения – огромного количества людей, если вдуматься.

Однако, некоторые патриоты и в этом нашли положительную тенденцию, объясняя это тем, что таким образом общество избавляется от рудиментов прошлого, прокремлёвцев и тех, у кого не хватает патриотизма, а значит и силы духа защищать родину. В основном страну покидает молодежь, которая уже откуда-то издалека начинает любить свою родину на просторах интернета.

Когда Евросоюз обязал принимать к себе беженцев, отчаянно пытающихся спастись от «кровавого сирийского диктатора из Ливии» побегом в Европу, страны Балтики согласились подписать план, чтобы получить финансовое вознаграждение, ведь безопасность стоит денег. Так почему бы и тут не получить что-нибудь существенное на что-нибудь, что может когда-нибудь попытаться произойти? Тем более если речь о русских.

Литву не волнует, что она пустеет – лишь бы без русских. Это принципиальный вопрос. Раз так – "так не доставайся ж ты никому".