ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил отсутствие военных НАТО на проходящих международных армейских играх (ARMI). Он считает, что в Североатлантическом альянсе опасаются рисков, связанных с продажей военной техники.

Так, Сергей Шойгу подчеркнул, что НАТО может уровня мощности команд и техники из других стран, что чревато торговыми рисками - падением спроса на оружие со стороны тех же США и других стран североатлантического военного блока.

Также Шойгу напомнил, что российская сторона постоянно приглашает на соревнования страны, которые являются членами НАТО. Однако основной целью мероприятия является «подготовка, экипировка, боевая готовность» российской армии. Политик добавил, что каждый должен понимать, кто обладает лучшими специалистами и оборудованием высокого класса .