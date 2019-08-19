ИА «Ореанда-Новости» В небе над Женевой два швейцарских истребителя приблизились к самолёту, на борту которого находились члены российской делегации и журналисты кремлёвского пула, и в течение нескольких минут сопровождали его. Пассажиры направлялись в форт Брегансон на Лазурном берегу на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Комментируя инцидент в воздухе, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подобное уже случалось ранее. «Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», – сказал Песков. По всей видимости, политик ссылается на случай в ноябре 2016 года, когда к самолёту российского лидера приблизились несколько швейцарских истребителей и сопровождали его в течение 10 минут. Путин назвал это «почётным эскортом», а пресс-секретарь министерства обороны Швейцарии – рутинной проверкой.