ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о предоставлении Белоруссии кредита в размере 600 миллиардов рублей пока не принято. «По Белоруссии «дорожную карту» отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером «дорожной карты» по своим разделам отрабатывать более детальные планы», – сказал политик.

При этом министр отметил, что решение, возможно, вообще не будет принято, поскольку предоставление займа связывается с тем, каким образом два Москва и Минск «будут двигаться на интеграционном треке».

В настоящее время Белоруссия является самым крупным должником РФ. По состоянию на 1 июля 2019 года размер задолженности составлял 7,55 миллиарда долларов. В феврале Белоруссия попросила предоставить ей ещё один заём, необходимый для выплаты прочих долгов.