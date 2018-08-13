ИА «Ореанда-Новости». Американская администрация делает всё, чтобы реализовывать всё новые и новые пакеты санкций, то поведение и риторика Дональда Трампа сводит все её старания на нет. По мнению СМИ, президенту следует поддерживать антироссийское направление, в котором работает правительство по «делу Скрипалей».

СМИ заметили некоторое противоречие в действиях Вашингтона. Американские издания положительно реагируют на введение санкций после отравления в Солсбери и поддерживают этот шаг, но, как им кажется, хвалебные слова Трампа о Путине идут вразрез этим мерам. Действия администрации имеют вес и силу, но, если президент не выступит в полный голос, успех не будет максимальным, а Путин не отступит от своих планов.

Администрация строила санкции таким образом, чтобы они касались напрямую приближённых Путина или вмешивались в важные международные проекты, принимала меры для помощи вооружённым силам Украины.

Впрочем, СМИ признают, что, порой, и само американское правительство давало задний ход, когда конгресс уже принял своё решение, потому что это связано со взглядами президента Трампа. Например, во всём, что касается вмешательства Москвы в выборы в Соединённых Штатов, президент встаёт не на сторону спецслужб, а принимает позицию Кремля. Он также не желает признавать Россию врагом Америки, восхваляет сотрудничество с Россией по Сирии, критикует главных союзников США в Европе и отказывается раскрывать, о чём они говорили с Путиным в Хельсинки.

Американские СМИ уверены, что риторика Трампа мешает санкциям полностью раскрываться и действовать, потому как это возможно только при очевидном моральном осуждении и международном согласованном давлении. Санкции по «делу Скрипалей» особенно нуждаются в поддержке президента. Ряд изданий уверены, что администрация обязана принять более жёсткие и эффективные меры по отношению к России, если она в ближайшее время не докажет, что закрыла программу биологического и химического оружия.

«Задача Трампа — поддержать санкции с явным сигналом Путину, что США солидарны с нежеланием Европы проявлять терпимость к попыткам убийства людей на иностранной территории и другим проявлениям российской агрессии», - пишет Bloomberg.



