ИА «Ореанда-Новости». Российские СМИ узнали о том, что Министерство финансов в России разрабатывает проект с ответными санкциями против Украины. В перечне санкций есть запреты на вывод денежных средств для ряда украинских физлиц. Об этом пишет издание «Комерсантъ».



По данным газеты, Министерство финансов проанализирует импорт украинских товаров в стране и определить, на какие из них возможно введение ответных ограничительных мер. Предполагается, что под блокировку активов и запрет на вывод капитала могут попасть члены правительства и политики из Украины, а также силовики.

Также издание уточняет, что у него в распоряжении имеется правительственный план, который содержит материалы о мерах снижения санкций других государств на экономику России. Согласно этому плану, Минфин готовит антисанкционные нормативные акты и законодательство к систематизированному виду. Издание говорит, что данный документ в июле был одобрен на совещании с первым вице-премьером Антоном Силуановым. А до конца месяца будет создана рабочая группа, которая разработает ответные санкции.



Так Минфин возьмёт на себя меры в финансовой сфере, Министерства промторга и экономразвития рассмотрят возможность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой существуют в стране. ФАС и МЭР рассмотрит возможность правок в законы, которые снизят зависимость экономики страны от других государств.

«Комерсантъ» сообщает, что ответные меры будут состоять из 17 пунктов, которые можно объединить в пять тематических блоков.

Напомним, отношения России с западными странами ухудшилось после того, как Крым стал частью России. Западные обвинили Россию во вмешательстве и принял в отношении России санкции. Тогда власти России взяли курс на импортозамещение. При этом Россия неоднократно говорила о том, что не являлась инициатором внутриукраинского конфликта и несомненно заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.





Инфографика санкций против России (источник: РИА Новости)



