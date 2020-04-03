ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы России назвал причину отказа от жёсткого пропускного режима в Москве. Сергей Собянин пояснил, что жёсткие ограничения планировались, однако ситуация изменилась.

Московский градоначальник в интервью Первому каналу рассказал, что москвичи на этой неделе ведут себя корректно. Это помогло отказаться от идеи ввести режим передвижения по улицам города по пропускам. Собянин отметил, что чтобы не доходить до крайностей, жителям столицы придётся соблюдать самоизоляцию.

Мэр Москвы также добавил, на данный момент режима самоизоляции придерживаются две третей жителей Москвы. Власти намерены поддерживаться данный баланс.