ИА «Ореанда-Новости». Настоящий мэр Москвы Сергей Собянин, который одновременно является кандидатом на пост мэра Москвы в предстоящих выборах, предложил «избавиться» таксистов с иностранными правами. Он считает, что нужно ввести такой закон, согласно которому лицензия на такси будет выдаваться лишь гражданам, имеющим российские автомобильные права. А пока это не сделали, нужно уведомлять пассажиров, с каким водителем они поедут. Согласны ехать с обладателем иностранных водительских прав – пожалуйста.



По мнению Сергея Собянина в России водителями такси должны работать только те люди, у которых имеются исключительно российские автомобильные права. Это повысит безопасность, считает мэр Москвы. Его идею опубликовали во вторник на сайте избирательного штаба Собянина.

Это предложение он поясняет тем, что национальные водительские права выданы в некоторых случаях таксистам-иностранцам «не всегда адекватно», что создаёт дополнительные риски для пассажиров.

– Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет, – сказано в заявлении кандидата на пост мэра Москвы.

Ранее стало известно, что власти Москвы намерены поддерживать такси-бизнес. Для организаций повысят объём субсидий, чтобы они приобретали на эти деньги новые легковые автомобили такси. Об этом сообщал замначальника московского департамента транспорта Дмитрий Пронин.

В 2018 году власти Москвы намерены потратить на субсидии таксомоторным компаниям более 215 миллионов рублей. Это будет залогом того, что в городе будут ездить новые автомобили такси.

Также к 2020 году в столице увеличится количество автопарковочных мест для такси. В планах довести такое количество парковок до 1,7 тысячи машино-мест.