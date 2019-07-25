ИА «Ореанда-Новости» Российский журналист Владимир Соловьёв разместил на своей странице в одной из социальных сетей сообщение, в котором утверждается, что президент России Владимир Зеленский обиделся на российского лидера Владимира Путина. По словам Соловьёва, после того как Путин поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании, «Зеленскому стало ещё обиднее».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал по этому поводу, что Путин собирается поздравить украинского политика после изменений в отношениях двух государств.