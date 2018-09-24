ИА «Ореанда-Новости». Геополитический баланс сил в мире очень подвижен и меняется порой в считанные месяцы, что уж говорить о годах и десятилетиях. Для такой динамичной структуры ООН слишком неподвижен. О реформировании Совбеза ООН говорят уже не первый год, но до дела пока так и не дошло – в первую очередь потому, что у каждой страны свой взгляд на «новый ООН».

Изначально Организация объединённых наций включала в себя страны-победительницы во Второй мировой войне – именно на эти страны в своё время была возложена ответственность оформить структуру всех важнейших органов структуры, её состав и права членов в соответствии с картиной мира, которая в 1945 году была совершенно иной.

Кофи Аннан, предшественник настоящего генерального секретаря организации, ещё в 2005 году представил два возможных варианта реформы СБ ООН, но ни один из них так и не был одобрен странами-членами организации.

Устав ООН гласит: Совет безопасности призван поддерживать мир и действует он от лица всех входящих в него стран. Сегодня же ситуация сложилась таким образом, что в составе ООН насчитывается 193 страны, однако действуют от их имени чаще всего пятёрка государств - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Помимо всего прочего эти же страны обладают исключительным правом вето, которое заключается в том, что в случае, если все страны проголосуют за какое-то решение, то голоса одной страны с правом вето будет достаточно, чтобы отменить результаты. Наиболее активно этим правом пользовались СССР и США во времена холодной войны.

Несмотря на то что Москва никак не препятствует расширению Совбеза ООН, даже напротив, выступает за принятие Бразилии и Индии постоянными членами организации, отказываться от права вето она не намерена, как и Вашингтон, и Пекин.

Состав постоянных членов ООН сейчас – самая наболевшая проблема. Китай не хотел бы видеть среди постоянных членов ООН Японию, США – Германию. Против постоянного членства стран «группы четырёх» на голосовании может высказать не один десяток государств.

Между тем вступление в клуб избранных повышает не только авторитет государства, но и его ответственность перед остальными 192 государствами-членами организации. И принцип «чем больше, тем лучше» для СБ ООН может и не сработать.