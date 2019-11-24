ИА «Ореанда-Новости» Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что НАТО не собирается идти на прямую конфронтацию с Россией.

Принимая участие в форуме по безопасности, который проходит в Канаде, политик уточнил, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать более активные действия для защиты Украины от «российской агрессии». Советник американского президента добавил, что руководство военного блока не считает нужным принимать Украину в состав альянса; данный вопрос, как считает О’Брайен, не рассматривается.

Политик также подчеркнул, что НАТО создавалось именно для того, чтобы избежать конфликта с Москвой. В то же время О’Брайен заверил, что США будут «вместе с Украиной».