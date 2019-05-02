ИА «Ореанда-Новости». Иван Апаршин, советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, выразил мнение, что в данный момент у Киева нет шансов отвоевать Донбасс и Крым военным путём.

С его слов, Донбасс – перспектива следующих пяти лет, в то время как Крым – ещё более отдалённая. А перспективы вернуть территории военным путём нет вообще.

Апаршин отметил, что не стоит даже рассматривать возможность проведения военной операции. Советник подчеркнул, что он смог бы её спланировать и выполнить любые расчёты.

«Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путём проведения войсковой операции», –добавил Апаршин.

Он считает, что в этом случае потери будут огромными, а от Киева отвернутся все партнёры.



