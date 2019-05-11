ИА «Ореанда-Новости». Избранный президент Украины намерен из состава своей команды сформировать комитет, который отберёт кандидатов на посты министров и их заместителей, проинформировал советник Зеленского Александр Данилюк, в прошлом министр финансов.

Зеленский поддержал идею, команда по отбору правительства будет состоять из трёх-четырёх членов его команды, кандидатов рассмотрят по ряду заранее отобранных критериев.

Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора и собеседований, после будет принято общее решение, Зеленскому будет представлена рекомендация по кандидатам для окончательного решения. Данилюк отметил, что сразу заменить всех министров не планируют.

Согласно законам страны, Зеленский должен будет согласовать кадровые решения с депутатами Верховной Рады.



