ИА «Ореанда-Новости» Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на переговорах с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который посетил Россию, поддержал идею об отмене визового режима между двумя странами.

Предложение о безвизовом въезде в Россию для вьетнамцев было внесено политиком из Юго-Восточной Азии. Российский парламентарий в ответ на это отметил, что «мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение».

Володин подчеркнул, что Вьетнам входит в десятку стран, в которые российские граждане чаще всего отправляются на отдых, назвав это «очень серьёзным достижением». «…Экономика, туристическая индустрия Вьетнама вышла на совершенно другой уровень, нас это радует», – сказал спикер российского парламента.