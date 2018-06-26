В начале июня в Кремле состоялась «прямая линия», в ходе которой президенту поступал ряд вопросов и предложений. По итогу мероприятия был составлен список поручений, которые президент выдаст правительству. Сегодня на сайте Кремля опубликовали этот перечень поручений, он уже подписан президентом и обязателен к выполнению. Давайте посмотрим, на что обратят внимание власти в ближайшее время.

Одним из первых пунктов в списке Путина, стало решение организовать мониторинг цен. Контролировать будут стоимость топлива и авиабилетов. На недобросовестный рост цен наложено «табу».

Во время «прямой линии» житель Уссурийска рассказал о том, что авиабилеты на Дальний Восток прыгнули вверх в цене. Так перелёт из Москвы до Владивостока вырос в цене «неприлично» высоко – с 13,2 тысяч рублей до 55 тысяч.

Напомним, на прошлой неделе ВЦИОМ проводил обследование степени доверия правительству и президенту среди граждан России. Статистика показывает, что за последнее время авторитет властей в глазах людей растёт. Эксперты-социологи связали это с повышением цен на топливо в стране, а также с пенсионной реформой.

Доклад по топливу и ценам на перелёты должен быть готов к 1 августа.

Вторым пунктом в стало поручение Министерствам упростить получение иностранными гражданами вида на жительство в России, а также упростить получение гражданства иностранным работникам-специалистам.

Также президент велел правительству принять меры по завершению того долевого строительства, которое было начато ранее. Важным пунктом стало поручение разработать меры по дальнейшему росту зарплат у тех россиян, которые получают зарплаты из бюджета. Премьер-министру Медведеву необходимо до 15 августа предоставить Путину доклад с исчерпывающими мерами, как не допустить падения зарплат у бюджетников, а поднять их.

В списке есть указания для Ростовской области – им требуется помочь беженцам из Донбасса.



