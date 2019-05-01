ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что в случае возникновения необходимости Вашингтон может провести военную операцию в Венесуэле. При этом политик подчеркнул, что Белый дом всё же рассчитывает на то, что смена власти в стране произойдёт мирным путём. «Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором Мадуро (президент страны Николас Мадуро. – Ред.) уходит и проходят новые выборы», – сказал госсекретарь, сославшись при этом на позицию президента США Дональда Трампа. Помпео также заявил, что арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо могло бы стать «значительной эскалацией» ситуации в южноамериканской республике, что вынудило бы США отреагировать на это.

30 апреля в столице Венесуэлы Каракасе и некоторых других городах прошли антиправительственные акции, которые начались после того, как группа военных поддержала Гуайдо. Лидер оппозиции обнародовал обращение с призывом к солдатам выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти.