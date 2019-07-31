ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу C-Span, что Белый дом намерен достичь договорённостей с Кремлём в сфере контроля над вооружениями. «Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», – заявил американский лидер.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который прекратит действовать в начале 2021 года, едва ли будет продлён. «Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» – сказал политик. Болтон также отметил, что США собираются заключить новое соглашение в данной области, в котором предполагается задействовать Россию и Китай.