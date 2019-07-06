ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Агентства по международному развитию США Марк Грин представил в Париже документ под названием «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». На веб-сайте агентства опубликована сама «Концепция» и сказано, что 4 и 5 июля Грин обсудил данный документ с представителями государств «Большой семерки».

Авторы «Концепции» обращают внимание на необходимость обеспечения «условий для экономической и демократической устойчивости стран», в которых Россия «пытается подорвать работу ряда институтов». Указывается, что Вашингтон будет ориентироваться на защиту демократических институтов, законодательства, экономики, энергетики и средств массовой информации. В качестве примеров такого влияния приводится деятельность американцев на Украине и в Молдавии.