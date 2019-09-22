ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус разместила на своей странице в Twitter заявление, в котором осудила российские власти за обвинительный приговор, вынесенный 20 сентября саратовским судом в отношении шестерых членов религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая признана в России экстремистской и запрещена. Подсудимые были признаны виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса, им были назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет до 3 лет 6 месяцев.

Представительница американского дипломатического ведомства указала на то, что обвиняемые осуждены «за мирную религиозную практику». «Мы призываем Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме», – написала Ортагус.