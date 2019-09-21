ИА «Ореанда-Новости» Администрация США приняла решение о временной отмене торговых пошлин в отношении более чем на 400 товаров из Китая.

На сайте американского Федерального реестра опубликованы три акта, из которых следует, что отменяются пошлины, введённые в 2018 году в отношении 437 видов продукции: пластиковых трубочек, собачьих поводков, поилок для домашних животных, гирлянд для ёлок и других. Указывается, что некоторые товары из перечня невозможно купить ни у кого, кроме производителей из КНР, и что именно это стало причиной послабления.

Для 38 товаров исключение будет действовать до 7 августа 2020 года, для остальной продукции – в течение года со дня опубликования соответствующих документов.