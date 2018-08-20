ИА «Ореанда-Новости». Соединённые Штаты обнаружили новый политический инструмент давления на своих оппонентов – тема вмешательства в выборы в стране.

Если прежде обвинения были направлены ишь в адрес России, то теперь советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что в ноябрьские выборы 2018 года могут вмешаться и такие страны как КНДР, Иран и Китай. Страны обладают различными политическими возможностями, но объединяет их то, что они неким образом противодействовали США.

Тема российского вмешательства в выборы 2016 года обрела вторую жизнь в связи с предстоящими выборами в конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года. Некоторые представители американского разведывательного сообщества и часть конгрессменов не сомневаются в том, что Москва попытается повлиять на результаты выборов. Но кроме предположений такая позиция ничем не подкрепляется – доказательства по-прежнему отсутствуют даже по инциденту вмешательства в выборы президента. Ничего не обнаружила даже команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Опасения относительно Китая связаны с ухудшением отношений между странами после прихода к власти Дональда Трампа и с инцидентом прошлых лет, когда китайские власти якобы обсуждали возможность направить около 2 миллионов долларов на кампанию Билла Клинтона.

О попытках вмешательства со стороны Ирана ранее известно не было, к тому же страна не обладает влиянием в Америке, сопоставимым с китайским. Но Иран располагает другими возможностями: потенциальное вмешательство может состоятся через кибератаки на различные объекты в предвыборный период. В марте 2018 года американские власти предъявили заочные обвинения девяти гражданам Ирана в организации кибернападения на различные американские учреждения, в том числе - Министерство труда, а также компьютерные системы штатов Гавайи и Индиана. Не исключено, что если давление Соединённых Штатов на Иран будет усиливаться, то иранские хакеры напомнят о себе осенью 2019 года, когда в Тегеране будут отмечать 40-летие захвата заложников в американском посольстве. Эти действия в своё время привели к разрыву отношений между Тегераном и Вашингтоном.

КНДР также подозревают в возможных хакерских атаках, но при этом эксперты отмечают, что страна едва ли пойдёт на такие меры.