ИА «Ореанда-Новости» Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Государственном департаменте США сообщил, что Турции предложено в срок чуть более двух недель окончательно разрешить вопрос о приобретении американских истребителей-бомбардировщиков F-35 вместо зенитных ракетных систем С-400 российского производства. В противном случае Белый дом угрожает турецким властям серьёзными отрицательными последствиями.

Как утверждает американская сторона, государства – члены НАТО должны приобретать военную технику, которая сочетается с системами альянса, а С-400 не соответствуют данному требованию.

Среди негативных последствий указываются исключение Турции из программы F-35, возмещение стоимости 100 заказанных, но не поставленных истребителей, введение санкций и наказание по линии Североатлантического альянса.

17 мая президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на беспрецедентное давление, Анкара всё же намерена закупить С-400 у России.