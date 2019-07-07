ИА «Ореанда-Новости» Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag от имени Белого дома обратился к Германии с призывом отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены дислоцированных там американских подразделений.

Политик отметил, что речь необязательно идёт о боевой миссии. По предложенному им плану боевиков «Исламского государства» (запрещённой в России террористической организации) «можно оттеснить за счёт сирийских местных сил», однако в стране необходимо присутствие иностранных военных, чтобы обеспечить авиационную поддержку, работу логистических служб и оказание технической помощи.

Джеффри также упомянул о переговорах США и Турции, темой которых является создание зоны безопасности в указанном районе, причём контроль над этой территорией должны обеспечивать войска США совместно с курдскими формированиями.