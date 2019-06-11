ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов США сообщило об ужесточении санкций против Сирии. Перечень лиц, в отношении которых действуют ограничения, дополнен 3 гражданами и 13 организациями.

В числе прочих санкции введены против компании ASM International Trading, штаб-квартира которой расположена в Дубае (ОАЭ). Помимо этого в «чёрный список» включены два гражданина Сирии, связанные с данным юридическим лицом. В перечень также включена телекомпания LANA TV, расположенная в Бейруте.

В сообщении американского министерства говорится о том, что ограничения вводятся против «сирийского олигарха Самера Фоза и его роскошной бизнес-империи». Белый дом считает, что все добавленные в список лица так или иначе «связаны с международной сетью, от которой получает выгоду режим Асада (президента Сирии. – Ред.)».