ИА «Ореанда-Новости». Депутат Верховной рады Александр Вилкул поделился, что голосование парламентариев состоялось под впечатлением от встречи с Куртом Волкером – подопечным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в Белом доме Волкер ответственен за украинское направление.

Дипломат американской стороны на встрече поставил парламентариев в известность о том, что в Европе на данный момент очень непростая ситуация, так как большая часть стран уже хочет избавиться от антироссийских санкций – в первую очередь из-за серьёзных экономических потерь, а во-вторых, потому что власти не уверены в том, что на самом деле является правдой, а что нет и намерена ли Украина принимать серьёзные меры по окончанию войны.

Александр Викул отметил, что Волкером был практически поставлен ультиматум, основная мысль которого заключалась в том, что если в Верховной раде не проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, то Соединённые Штаты не смогут гарантировать союзничество со стороны Европы и то, что страны сохранят санкции против России.

В законе об особом статусе Донбасса прописаны положения, согласно которым территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, фактически получают автономию – им разрешена значительная степень самостоятельности в торгово-экономических и внутренних делах, в сотрудничестве с другими государствами, им разрешено содержать собственные подразделения народной милиции.

Рассмотрение закона о продлении особого статуса Донбасса серьёзно ослабило позиции Петра Порошенко. Украинские СМИ считают, что лидер страны превратился в «мальчика для битья»: с одной стороны его атакуют националисты, попутно обвиняя в том, что он работает на Кремль, с другой стороны – все те, кто упрекают украинского президента в том, что он не желает заканчивать войну в Донбассе, с начала которой, тем временем, уже минуло четыре с половиной года.

Выход Старого Света из выстроенной Америкой санкционной политики для верховных властей Украины знаменует лишь неприятности. Более того. Европа уже давно охладела к Петру Порошенко, отметив со временем его неспособность поставить точку в конфликте в Донбассе и остановить коррупцию. На континенте всё чаще звучат призывы к сотрудничеству с Россией.