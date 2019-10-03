ИА «Ореанда-Новости» Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон намерен ввести пошлины на импорт отдельных категорий товаров из Европейского союза. С 18 октября в отношении воздушных судов будет установлена ставка в размере 10 %, в отношении сельскохозяйственной и промышленной продукции она составит 25 %.

Данное решение принято после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести торговые ограничения против Европы на сумму 7,5 миллиарда долларов в связи с незаконным субсидированием европейской авиастроительной компании Airbus. Лайтхайзер сообщил, что основная часть пошлин будет применяться к продукции, ввозимой из Франции, Германии, Испании и Великобритании, которые, по его словам, «ответственны за незаконные субсидии». Чиновник добавил, что Вашингтон собирается приступить к переговорам с Брюсселем для решения вопроса с ВТО.

Ранее европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявляла о готовности Евросоюза ввести ответные меры в случае введения новых пошлин. До этого Европейская комиссия выиграла в ВТО процесс о незаконном субсидировании американскими властями авиаконцерна Boeing.