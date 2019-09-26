ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о введении новых санкций против двух китайских компаний в связи с транспортировкой нефти из Ирана вопреки наложенным ранее ограничениям.

«Сегодня Соединённые Штаты предпринимают дальнейшие действия в рамках нашей кампании оказания максимального экономического давления против иранского режима и тех, кто способствует его дестабилизирующему поведению», – сказано в заявлении политика. Помпео подчеркнул, что новые санкции ориентированы на то, чтобы «лишить иранский режим критически важных доходов».

Ограничения затронут компании Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian), которые являются собственниками фирм, которые уже внесены в американские санкционные списки, а также пять сотрудников этих предприятий лично.