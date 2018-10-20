ИА «Ореанда-Новости» В пятницу правительство США предупредило, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на выборы в Конгресс в следующем месяце, поскольку федеральные прокуроры обнародовали обвинения против российского гражданина, подозреваемом в участии в таком плане.

Операции влияния из этих стран включают использование социальных сетей для усиления разногласий, распространение дезинформации о политических кандидатах и спонсирование контента в англоязычных СМИ, говорится в совместном заявлении четырех разведывательных и правоохранительных органов.

Они вынесли предупреждение в пятницу, когда правительство США распечатало уголовные обвинения против российской гражданки Елены Алексеевны Хусяйновой, 44 года. Она первая, кто был обвинён в попытке вмешиваться в выборы США в 2018 году, сообщает правительственный чиновник со знанием дела.

"Иностранное вмешательство в выборы в США является угрозой для нашей демократии”, - говорится в заявлении директора Национальной разведки, Министерства юстиции, Федерального бюро расследований и Департамента внутренней безопасности. "Выявление и предотвращение такого вмешательства является первоочередной задачей федерального правительства.”

Агентства заявили, что у них нет доказательств того, что какой-либо иностранный субъект стремился скомпрометировать системы голосования в попытке предотвратить голосование, изменить результаты или помешать властям подсчитать голоса на ноябрьских выборах в Конгресс.

Некоторые государственные и местные органы власти, которые управляют избирательными участками, сообщили о попытках получить доступ к своим сетям, но чиновники смогли “предотвратить доступ или быстро смягчить эти попытки”, - заявили четыре агентства.

Высокопоставленный сотрудник Национальной Безопасности заявил в пятницу, что ни одна государственная система голосования не была взломана перед ноябрьскими выборами.

Мы не видели “никаких попыток доступа к избирательному оборудованию по всей территории Соединенных Штатов на данный момент”, - сказал сотрудник национальной безопасности Кристофер Кребс на пресс-конференции.

Гораздо больше хакерской активности произошло в преддверии президентских выборов 2016 года. Министерство внутренней безопасности ранее заявило, что 21 штат был атакован и "небольшое количество" правил было нарушено, но не было никаких доказательств того, что голоса были манипулированы.